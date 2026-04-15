Otto Ritter cierra campaña en provincias en compañía de Branko Marinkovic

El candidato a la Gobernación cruceña, Otto Ritter, trasladó el epicentro de su estrategia política a la Chiquitania para dar por finalizada su etapa proselitista en las provincias. Durante el recorrido por el municipio de Roboré, la emblemática ‘peta’ de Ritter se convirtió en el punto de encuentro con el senador Branko Marinkovic, quien se sumó a la caravana motorizada.

La presencia de Marinkovic, según Ritter, aportó un matiz de unidad regional al cierre de campaña, destacando la sintonía personal entre ambos líderes en un momento crítico para el electorado. Al respecto, Ritter manifestó con entusiasmo: “Con Branko tenemos una amistad de muchos años. Los cruceños siempre nos respetamos, nos queremos”.

El último tramo hacia las urnas

Por su parte, el senador Branko Marinkovic subrayó el ambiente festivo y la calidez humana del candidato. “Yo que soy una persona de provincia, feliz de encontrarlo en provincia a Otto; es una alegría verlo y el cariño que le tiene la gente”, afirmó el legislador mientras acompañaba un tramo del recorrido.

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