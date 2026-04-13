Juan Pablo Velasco profundizará en su plan estratégico esta noche en ‘Que no me pierda’

La carrera por la Gobernación de Santa Cruz entra en su etapa más crítica, a una semana de los comicios electoral. El candidato de la alianza ‘Libre’ Juan Pablo Velasco se presentará esta noche en el programa ‘Que no me pierda’, de Red Uno, espacio estelar en el que aprovechará para desglosar los puntos clave que marcarán su posible administración departamental.

La audiencia tendrá la oportunidad de evaluar de primera mano la viabilidad de las propuestas que definirán el rumbo del departamento en la segunda vuelta. Velasco presentará una hoja de ruta enfocada en captar el voto de los indecisos mediante una exposición detallada de su programa.

Cobertura multiplataforma integral

La entrevista será transmitida en vivo por la señal de Red Uno, garantizando un alcance masivo en todo el territorio cruceño. Los ciudadanos también podrán interactuar y seguir las declaraciones del candidato a través de las diversas redes sociales oficiales del canal.

Continuidad del debate democrático

Esta comparecencia surge apenas 24 horas después del careo televisado donde Velasco midió fuerzas y argumentos contra su oponente, Otto Ritter. El candidato busca capitalizar la atención pública para profundizar en los temas técnicos que quedaron pendientes durante el debate de señal abierta.

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