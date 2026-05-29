Cae "descuidista" con amplio prontuario delictivo tras robar a estudiantes universitarios en un trufi en la zona norte

Bajo la modalidad del "cuento de las monedas", una banda de delincuentes interceptó y robó a dos estudiantes universitarios en la zona norte de la ciudad. Tras un rápido despliegue, la Policía Boliviana logró la aprehensión de uno de los implicados, catalogado como un "descuidista" con un amplio historial delictivo.

Las autoridades policiales han pedido a la ciudadanía mantener la máxima alerta al transitar por las calles o al abordar vehículos de transporte público, desconfiando de distracciones inusuales como el vertido de líquidos sobre la ropa o la caída repentina de dinero.

El "modus operandi" dentro del transporte público

El hecho se registró cuando dos estudiantes de la Universidad Católica Boliviana (UCB) se trasladaban desde el municipio de Quillacollo hacia su casa de estudios en la capital cochabambina. Al llegar a la avenida América, el panorama cambió drásticamente.

"En un momento determinado ingresan cuatro personas: tres varones y una mujer. La mujer hace caer intencionalmente unas monedas al piso y los dos estudiantes tratan de colaborar entregándole el dinero. No se dieron cuenta de que en ese preciso instante fueron víctimas de hurto. Actuaron en complicidad entre los cuatro", informó el coronel Rolando Vera, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Inmediatamente después de lograr el cometido, los sospechosos descendieron de forma abrupta del vehículo de servicio público, intentando desviar la atención y haciendo creer que solo la mujer estaba involucrada en el ilícito.

Captura y antecedentes del antisocial

Ante los gritos de auxilio de las víctimas, el personal de seguridad de la zona e incluso transeúntes intervinieron de forma oportuna, logrando la captura por particulares de uno de los involucrados y la recuperación de los dos teléfonos celulares que habían sido sustraídos. Poco después, efectivos de la FELCC se constituyeron en el lugar para formalizar el arresto.

El director de la fuerza anticrimen identificó al aprehendido como Víctor Guzmán Cruz y reveló que el sujeto es un reincidente en el ámbito delictivo:

Historial penal: Cuenta con antecedentes específicos por robo y hurto en tres oportunidades previas.

Cronología: Dos de las denuncias en su contra datan del año 2016 y una tercera del año 2021.

El caso ha sido abierto formalmente por el delito de hurto, mientras la Policía continúa con las investigaciones para dar con el paradero de los otros tres cómplices que lograron darse a la fuga.

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