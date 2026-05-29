Terminal Bimodal: Estas son las únicas rutas con salida de buses desde Santa Cruz

Los bloqueos que persisten en distintas carreteras del país continúan afectando las operaciones en la Terminal Bimodal de Santa Cruz, donde varias rutas interdepartamentales permanecen suspendidas debido a la imposibilidad de circulación.

Según el reporte brindado desde la terminal, actualmente no existen salidas hacia los departamentos del occidente del país. Las únicas rutas habilitadas son con destino a Tarija, Yacuiba y Puerto Quijarro, por lo que los pasajeros que planean viajar deben tomar previsiones antes de acudir al recinto.

Varias oficinas de venta de pasajes permanecen cerradas, especialmente aquellas que operan rutas hacia el occidente, debido a que desde hace varias semanas los buses no pueden realizar viajes con normalidad.

Además, algunas empresas se han visto obligadas a reducir personal ante la disminución de operaciones y la falta de ingresos generada por la prolongada interrupción del servicio.

Desde la Dirección Departamental de Tránsito en la Terminal Bimodal reiteraron que, por el momento, únicamente se mantienen habilitadas las salidas hacia Tarija, Yacuiba y Puerto Quijarro, mientras se espera una solución al conflicto que permita restablecer la circulación en las carreteras del país.

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