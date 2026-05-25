Bloqueos afectan salidas y reducen operaciones en la Terminal de Santa Cruz

La Terminal Bimodal de Santa Cruz refleja las consecuencias de las semanas de bloqueos que afectan distintas carreteras del país. La escasa presencia de pasajeros y el cierre temporal de varias empresas de transporte evidencian el impacto directo en el servicio interdepartamental.

Una de las pocas empresas que continúa operando señaló que varias compañías decidieron cerrar sus oficinas debido a la imposibilidad de cubrir rutas hacia departamentos como Cochabamba, La Paz y Oruro.

“Los dueños han optado por cerrarla hasta nuevo aviso, hasta que haya una solución”, indicó un trabajador al explicar que la falta de salidas obligó a paralizar operaciones en varios puntos de atención.

Actualmente, las salidas habilitadas son limitadas. Según la información proporcionada, las rutas hacia Yacuiba continúan operando, mientras que los viajes por la ruta a los valles se mantienen sujetos a verificaciones constantes sobre el estado de las carreteras y la existencia de nuevos puntos de bloqueo.

La situación también comenzó a afectar al personal de las empresas de transporte. Debido a la disminución de operaciones y la caída de pasajeros, algunas compañías optaron por reducir actividades y enviar trabajadores a descanso temporal.

“No hay salidas y no hay más que hacer descansar al personal”, manifestó el entrevistado.

Mientras tanto, decenas de usuarios que llegan a la terminal permanecen a la espera de reportes oficiales sobre la transitabilidad y posibles habilitaciones de rutas, con la expectativa de encontrar alguna alternativa para llegar a sus destinos.

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