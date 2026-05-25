El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, anunció que se cumplió el plazo otorgado al Gobierno para despejar las rutas y convocó a la población voluntaria a concentrarse este martes, a las 8:00, en el Cristo Redentor, para salir a desbloquear los puntos de conflicto instalados en el departamento cruceño.

De acuerdo con Cochamanidis, en Santa Cruz ya se registran tres puntos de bloqueo: en San Julián, Yapacaní y Guarayos.

“Como ciudadanos tomamos la posta. Nos cansamos de exigir y, ante la inacción de un Estado que ha abandonado su deber de garantizar el orden, convocamos a los valientes cruceños, a las 8:00 a los pies del Cristo, para que juntos hagamos prevalecer nuestro legítimo derecho al libre tránsito en nuestro departamento”, manifestó Cochamanidis.

El líder cívico aclaró que esta acción no busca generar división en el país, sino garantizar que las leyes se impongan por encima de sectores que, según afirmó, pretenden paralizar la producción y la distribución de alimentos que salen desde Santa Cruz hacia el resto de Bolivia.

“No podemos seguir soportando que unos cuantos delincuentes tengan secuestrado a un país o pretendan también secuestrar a un departamento. Si Santa Cruz para, el país se va a parar; si en Santa Cruz no se producen alimentos, el país no tendrá alimentos. Buscamos garantizar que los alimentos lleguen para todos los bolivianos”, agregó.

Sobre los bloqueos y movilizaciones que este lunes ingresan a su cuarta semana, Cochamanidis indicó que esperan que la Policía haga cumplir la ley y se proceda con la aprehensión de quienes impulsan las medidas de presión por las afectaciones económicas y sociales que están provocando.

“Cárcel para aquellos subversivos, aquellos delincuentes que hoy están paralizando a Bolivia. Cada uno tiene un rol constitucional: el Ejecutivo, el Legislativo y la Policía. Si algo sucede será responsabilidad única y exclusivamente de ellos”, concluyó.

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