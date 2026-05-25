Oruro: Cruz Roja no logra trasladar cisterna de oxígeno por bloqueos

La Cruz Roja Boliviana filial Oruro informó que durante el fin de semana no logró concretar el traslado de una cisterna de oxígeno destinada a centros hospitalarios, debido a dificultades y riesgos registrados en medio de los bloqueos que afectan distintas rutas del país.

El presidente de la institución en Oruro, Cristian Callapa, aclaró que la organización humanitaria no participa del denominado cordón humanitario y que sus acciones se realizan de manera independiente, bajo principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad.

La autoridad explicó que la institución intentó abrir espacios de diálogo para permitir el paso de la cisterna; sin embargo, el operativo no prosperó debido a factores de seguridad.

Callapa enfatizó que el personal de la Cruz Roja está compuesto por voluntarios y que la seguridad de quienes participan en estas labores es prioritaria. Añadió que la institución no toma posición frente a conflictos políticos o sociales.

“Queremos dejar en claro que la Cruz Roja no toma posición frente a conflictos sociales, políticos o sectoriales. Nuestra misión es estrictamente humanitaria”, sostuvo.

Salud para todos los sectores

Respecto a la asistencia desarrollada durante el fin de semana, indicó que los equipos de voluntarios brindaron primeros auxilios sin distinción a diferentes sectores afectados por la situación.

“Nosotros hemos atendido a todos. No tenemos ninguna preferencia, no tenemos ninguna distinción”, manifestó.

Entre los casos atendidos se mencionaron personas con agotamiento físico, molestias derivadas de largas caminatas y transportistas varados en distintos sectores. Asimismo, explicó que la ayuda también alcanza a migrantes y ciudadanos que buscan restablecer contacto con sus familias.

Oxígeno para pacientes

Sobre el abastecimiento de oxígeno en hospitales de Oruro, Callapa advirtió que la situación es delicada debido a que las reservas disminuyen progresivamente, aunque evitó precisar una fecha límite para el agotamiento del suministro.

“Recordemos que el oxígeno no tiene color político ni social, el oxígeno es muy importante para todas las personas”, afirmó.

La Cruz Roja anunció que continuará con operativos humanitarios en coordinación con filiales departamentales y pidió a la población facilitar el paso de sus voluntarios y vehículos identificados para permitir la atención a sectores vulnerables.

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