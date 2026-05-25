Levantan bloqueo en la Av.Panamericana, pero persisten cortes en varias rutas de Cochabamba

El bloqueo instalado en la avenida Panamericana, en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, fue levantado durante las primeras horas de este lunes. Sin embargo, la circulación vehicular continúa afectada debido a la gran cantidad de piedras, tierra y escombros que quedaron sobre la vía.

La ruta conecta la ciudad de Cochabamba con el municipio de Santiváñez y es una de las principales vías de salida hacia el sur del departamento. Conductores reportaron dificultades para transitar por el sector debido a que la calzada quedó cubierta por material que fue utilizado durante la medida de presión.

Obstáculos tras el desbloqueo

Tras retirarse del lugar, los movilizados dejaron una especie de alfombra de piedras y escombros sobre la avenida Panamericana, lo que complica el paso de vehículos particulares, transporte público y de carga.

Durante la mañana se observó tránsito reducido y circulación con precaución mientras algunos conductores buscaban rutas alternas para continuar su recorrido.

Otros puntos de bloqueos en Cochabamba

Pese al levantamiento del punto en la zona sur, otros sectores del departamento continúan con medidas de bloqueo, según el reporte emitido este lunes 25 de mayo por la Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial desde la Terminal de Buses de Cochabamba.

En la carretera nueva hacia Santa Cruz se mantienen bloqueos en Puente Huayllani, Tutimayu, Cruce Aguirre y Colomi. En el Trópico de Cochabamba continúa el punto de bloqueo en el puente Ichilo, además de vigilias instaladas por pobladores en distintos sectores.

En la carretera antigua al oriente también se reportan bloqueos en Epizana y Cruce Pocona.

Suspenden salidas hacia Oriente, Occidente y Sur

Debido a los cortes de ruta, la Terminal de Buses de Cochabamba informó la suspensión de las salidas hacia el oriente del país.

También continúan suspendidas las salidas hacia el occidente por los bloqueos registrados en las rutas a La Paz y Oruro, principalmente en sectores como Patacamaya, Konani, Sica Sica, Lahuachaca, Caihuasi, Aranjuez, Cumbre y Ocotavi.

En la ruta hacia Sucre se reportó un punto de bloqueo en el Cruce de Vacas, por lo que también quedaron suspendidas las salidas hacia el sur del país.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales antes de realizar viajes interdepartamentales.

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