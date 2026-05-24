Estos son los puntos con restricciones y bloqueos en La Paz y El Alto

La autopista a la altura del peaje permanece sin accesos habilitados, mientras continúan las concentraciones de sectores sociales en varias avenidas paceñas.
24/05/2026 17:40
Escuchar esta nota
El Comando Departamental de la Policía emitió un reporte actualizado este 24 de mayo, informando sobre movilizaciones y restricciones vehiculares previstas en distintos puntos de La Paz y El Alto, debido a medidas de presión impulsadas por sectores sociales.
Entre los principales puntos afectados figura la autopista a la altura del peaje de El Alto, donde se reportó el cierre de carriles de subida y bajada, dejando la vía sin accesos para la circulación vehicular.
Asimismo, en la avenida Naciones Unidas se registró la concentración de grupos de personas vinculadas a sectores sociales, situación que podría generar complicaciones en el tránsito en el sector.
Plaza Murillo sin accesos
La Policía también reiteró que Plaza Murillo permanece sin acceso y con cierre de vías, manteniéndose las restricciones en el centro político de la ciudad.
Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población utilizar rutas alternas para evitar retrasos y dificultades en sus desplazamientos.
El reporte forma parte de los monitoreos permanentes que realiza la institución policial en medio del contexto de movilizaciones y bloqueos que afectan distintos sectores del departamento paceño.
Mira la programación en Red Uno Play