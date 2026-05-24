Estos son los puntos con restricciones y bloqueos en La Paz y El Alto

El Comando Departamental de la Policía emitió un reporte actualizado este 24 de mayo, informando sobre movilizaciones y restricciones vehiculares previstas en distintos puntos de La Paz y El Alto, debido a medidas de presión impulsadas por sectores sociales.

Foto: Reporte de transitabilidad. Policía Boliviana.

Entre los principales puntos afectados figura la autopista a la altura del peaje de El Alto, donde se reportó el cierre de carriles de subida y bajada, dejando la vía sin accesos para la circulación vehicular.

Asimismo, en la avenida Naciones Unidas se registró la concentración de grupos de personas vinculadas a sectores sociales, situación que podría generar complicaciones en el tránsito en el sector.

Plaza Murillo sin accesos

La Policía también reiteró que Plaza Murillo permanece sin acceso y con cierre de vías, manteniéndose las restricciones en el centro político de la ciudad.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población utilizar rutas alternas para evitar retrasos y dificultades en sus desplazamientos.

El reporte forma parte de los monitoreos permanentes que realiza la institución policial en medio del contexto de movilizaciones y bloqueos que afectan distintos sectores del departamento paceño.

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