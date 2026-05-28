Persisten bloqueos en Senkata y continúa cerrado el acceso a planta de YPFB

La situación en la zona de Senkata continúa siendo crítica debido a la persistencia de múltiples puntos de bloqueo que mantienen restringido el acceso a la planta de YPFB, dificultando la salida de cisternas para el abastecimiento de combustible.

Un recorrido realizado por la parte posterior de la planta evidenció calles completamente cerradas con escombros, llantas, cuerdas atravesadas de extremo a extremo e incluso vidrios esparcidos sobre la vía, obstáculos que imposibilitan la transitabilidad vehicular.

Puente Bolivia con bloqueos

Desde el puente Bolivia se identificaron al menos cinco a seis puntos de bloqueo, algunos con presencia permanente de manifestantes y otros reforzados con barricadas improvisadas.

Según reportes recogidos en el lugar, quienes mantienen la medida aseguran ser vecinos autoconvocados del Distrito 8, junto a transportistas y otros sectores que decidieron reforzar el denominado “bloqueo de las mil esquinas”.

Incluso la presencia policial en inmediaciones de la planta se vio limitada por los obstáculos instalados, impidiendo el libre tránsito hacia los accesos principales.

Uno de los sectores más afectados es la puerta principal por donde habitualmente salen las garrafas y cisternas, que permanece completamente bloqueada.

La continuidad de estas medidas mantiene la preocupación por el abastecimiento de combustible, mientras se espera una solución en el marco de las mesas de diálogo nacional que buscan destrabar el conflicto social.

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