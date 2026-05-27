Barral afirma que el Gobierno está “blindado” para desbloquear rutas

El exdiputado Amílcar Barral aseguró que el Gobierno nacional cuenta con respaldo legal suficiente para actuar frente a los bloqueos que persisten en el país y afirmó que la reciente resolución constitucional “blinda” al Ejecutivo para garantizar el desbloqueo de carreteras y el restablecimiento de derechos fundamentales.

Abrogación de la Ley 1341

Según explicó, el fallo emitido por la justicia constitucional ordena de manera inmediata el levantamiento pacífico de los bloqueos, instruye la habilitación de corredores humanitarios y dispone la identificación individual de quienes promuevan, financien o ejecuten estas medidas de presión.

Barral sostuvo que la resolución establece responsabilidades concretas tanto para los sectores movilizados como para las autoridades, advirtiendo que, en caso de incumplimiento, podrían iniciarse procesos por desobediencia a resoluciones constitucionales e incumplimiento de deberes.

En ese contexto, señaló que el Gobierno agotó la vía del diálogo y que, si la situación no se normaliza en las próximas horas, la última herramienta constitucional disponible sería declarar un estado de excepción.

Medidas que garanticen abastecimiento en La Paz

El exlegislador también consideró innecesaria la reciente abrogación de la Ley 1341, al afirmar que la resolución judicial ya otorga al Ejecutivo el respaldo necesario para adoptar medidas destinadas a garantizar la libre circulación, el abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos.

Indicó que los bloqueos están generando un grave perjuicio para La Paz, donde millones de ciudadanos enfrentan escasez de carburantes, dificultades de abastecimiento y paralización de servicios.

Finalmente, expresó dudas sobre la viabilidad de nuevos espacios de diálogo y remarcó que el Gobierno debe asumir decisiones inmediatas para frenar la crisis y restablecer la normalidad en el país.

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