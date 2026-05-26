Hospitales de La Paz al límite: falta de oxígeno y alimentos por bloqueos pone en riesgo a pacientes

La crisis provocada por 26 días de bloqueos en el departamento de La Paz empieza a impactar con fuerza al sistema hospitalario. El Hospital del Tórax advirtió que podría declararse en alerta roja ante el inminente desabastecimiento de oxígeno medicinal.

Según informó su dirección, los proveedores comunicaron que solo podrán garantizar el suministro por dos días más, mientras que las reservas internas permitirían sostener la atención por un máximo de cuatro días en total.

“Obviamente tendríamos que plantearnos una alerta roja y en esa situación tendríamos que evaluar incluso mover pacientes a otros hospitales que tengan mejores posibilidades”, señaló el director del nosocomio, Marco García.

La situación reviste especial gravedad debido a que los pacientes internados presentan cuadros críticos, entre ellos personas con insuficiencia cardíaca y patologías pulmonares severas, cuyas vidas dependen directamente del suministro permanente de oxígeno.

Ante este panorama, el hospital analiza reorganizar servicios e incluso emitir disposiciones similares a las aplicadas durante la pandemia, limitando ciertas atenciones para priorizar casos críticos.

Hospital de Clínicas sin insumos

La situación también es crítica en el Hospital de Clínicas, donde las autoridades informaron que actualmente cuentan con 680 unidades de oxígeno, volumen suficiente para apenas un día adicional de funcionamiento bajo parámetros restringidos.

Desde ese centro de referencia se confirmó que ya se aplica un proceso de racionalización del oxígeno para garantizar la atención en áreas prioritarias como terapia intensiva, quirófanos y emergencias, donde se atienden entre 30 y 45 pacientes diarios.

A esta problemática se suma la escasez de medicamentos, ya que varias distribuidoras tienen sus centros de abastecimiento en Cochabamba y Santa Cruz, regiones desde donde el traslado de insumos se ha visto afectado por los conflictos.

Pacientes sin alimentos requeridos

En paralelo, el Colegio de Nutricionistas expresó su preocupación por el deterioro de la alimentación hospitalaria. Advirtió que varios centros ya no cuentan con suficientes fuentes de proteína como carne y pollo, obligando a sustituirlas por alimentos no perecederos.

Los especialistas alertaron que esta situación podría agravar la condición clínica de pacientes con requerimientos nutricionales específicos, como diabéticos, adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas, para quienes una dieta adecuada es parte esencial del tratamiento.

Además, se reportó que algunos procesos de contratación para provisión alimentaria quedaron desiertos debido a que empresas proveedoras ya no pueden garantizar el abastecimiento en medio del conflicto.

La crisis hospitalaria se suma a la creciente preocupación por el abastecimiento de oxígeno, medicamentos y alimentos en todo el departamento, mientras distintas instituciones insisten en la necesidad urgente de restablecer corredores para garantizar la atención sanitaria.

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