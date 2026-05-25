TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

Bloqueo en puertas del aeropuerto de El Alto impide ingreso y salida de pasajeros

Vecinos y grupos autoconvocados instalaron una protesta en el kilómetro 7, cerrando los accesos con piedras, llantas encendidas y petardos. La medida genera perjuicios a pasajeros y usuarios que intentaban dejar encomiendas o abordar vuelos.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

25/05/2026 13:11

Agregar Reduno en
Foto: Bloqueadores impiden ingreso al Aeropuerto de El Alto. Red Uno.
El Alto

Escuchar esta nota

Momentos de tensión se registraron este martes en puertas del Aeropuerto Internacional de El Alto, donde vecinos y personas que se identificaron como autoconvocadas instalaron un punto de bloqueo en inmediaciones del kilómetro 7.

Los manifestantes colocaron piedras sobre la vía, encendieron neumáticos y utilizaron petardos para impedir la circulación vehicular, bloqueando por completo el acceso principal a la terminal aérea.

Medidas de protección

En el lugar se desplegó un cordón policial con rejas metálicas para resguardar la infraestructura y evitar incidentes mayores, mientras efectivos permanecen atentos ante cualquier escalada del conflicto.

La protesta afecta directamente a pasajeros, familiares y usuarios que buscaban ingresar al aeropuerto para abordar vuelos, dejar encomiendas o recoger paquetes, sin posibilidad de acceder a la terminal.

Varios ciudadanos expresaron su molestia por la medida, asegurando que quedaron varados y sin alternativas inmediatas para cumplir con sus viajes o trámites.

Hasta el momento, no existe tránsito habilitado hacia el aeropuerto, mientras los bloqueadores mantienen la protesta y exigen atención del Gobierno nacional a sus demandas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD