Bloqueo en puertas del aeropuerto de El Alto impide ingreso y salida de pasajeros

Momentos de tensión se registraron este martes en puertas del Aeropuerto Internacional de El Alto, donde vecinos y personas que se identificaron como autoconvocadas instalaron un punto de bloqueo en inmediaciones del kilómetro 7.

Los manifestantes colocaron piedras sobre la vía, encendieron neumáticos y utilizaron petardos para impedir la circulación vehicular, bloqueando por completo el acceso principal a la terminal aérea.

Medidas de protección

En el lugar se desplegó un cordón policial con rejas metálicas para resguardar la infraestructura y evitar incidentes mayores, mientras efectivos permanecen atentos ante cualquier escalada del conflicto.

La protesta afecta directamente a pasajeros, familiares y usuarios que buscaban ingresar al aeropuerto para abordar vuelos, dejar encomiendas o recoger paquetes, sin posibilidad de acceder a la terminal.

Varios ciudadanos expresaron su molestia por la medida, asegurando que quedaron varados y sin alternativas inmediatas para cumplir con sus viajes o trámites.

Hasta el momento, no existe tránsito habilitado hacia el aeropuerto, mientras los bloqueadores mantienen la protesta y exigen atención del Gobierno nacional a sus demandas.

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