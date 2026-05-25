El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social dispuso una tolerancia de una hora en el ingreso de la jornada laboral para las servidoras y servidores del sector público en el departamento de La Paz, debido a los conflictos sociales que afectan la libre transitabilidad.

La determinación fue emitida mediante el Comunicado DGTHSO-022/2026, difundido este 25 de mayo, a través de la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional.

La disposición establece que la medida entra en vigencia de manera inmediata y se mantendrá mientras persistan los conflictos que afectan el desplazamiento de la población paceña.

Sector privado

En el caso del sector privado, el Ministerio señaló que la aplicación de esta tolerancia deberá ser consensuada entre empleadores y trabajadores, tomando en cuenta las características, modalidades y horarios de cada fuente laboral.

El comunicado señala que la decisión busca atender de manera excepcional las dificultades de traslado ocasionadas por los bloqueos y conflictos sociales registrados en distintas rutas y puntos estratégicos del departamento.

Asimismo, el Gobierno convocó a la ciudadanía a actuar con calma, unidad y responsabilidad, priorizando el trabajo y la convivencia pacífica “en resguardo del interés colectivo”.

Mira la programación en Red Uno Play