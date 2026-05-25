Bolivia está a pocos días de dar un paso clave hacia la modernización de la televisión. Este 30 de mayo se realizará el apagón analógico en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, marcando el fin de las transmisiones en señal analógica en el eje troncal del país.

Con este cambio, los usuarios deberán migrar a la Televisión Digital Abierta (TDA), que permitirá acceder a una mejor calidad de imagen y sonido, mayor estabilidad de señal, menos interferencias y más canales disponibles.

El apagón analógico consiste en la interrupción definitiva de la señal de televisión analógica, utilizada durante décadas para transmitir audio e imagen a los hogares. A partir de esta transición, la señal digital será la nueva forma de acceso a la televisión abierta.

¿Tu televisor dejará de funcionar?

No necesariamente. Los televisores modernos que cuentan con el estándar ISDB-Tb solo necesitarán volver a sintonizar los canales para recibir la señal digital.

En el caso de televisores antiguos que no tienen digitalizador integrado, será necesario contar con un decodificador o sintonizador digital conectado a una antena UHF, lo que permitirá recibir la señal digital sin cambiar de equipo.

El proceso de apagón analógico será gradual y se aplicará en tres fases. La primera comenzará este 30 de mayo en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

La segunda fase está prevista para mayo de 2028 en Cobija, Montero, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad, Valle Alto y localidades con más de 40.000 habitantes.

La tercera fase se realizará en mayo de 2030 en el resto del país.

Actualmente, 25 canales ya emiten en digital HD: ocho en La Paz, ocho en Cochabamba y nueve en Santa Cruz, según datos de la ATT.

¿Qué debes hacer para prepararte?

Revisa si tu televisor es compatible con TDA. Si tienes un equipo antiguo, adquiere un decodificador digital y verifica que cuentes con una antena UHF.

También se recomienda volver a sintonizar los canales, participar en los simulacros y seguir únicamente la información oficial para evitar interrupciones en la señal.

El apagón analógico no significa perder la televisión, sino modernizarla. La cuenta regresiva ya comenzó: faltan solo 5 días para que La Paz, Cochabamba y Santa Cruz ingresen de lleno a la televisión digital.

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