Reo burló a su custodio y fugó del Hospital San Juan de Dios; la Policía se moviliza para recapturarlo

Un privado de libertad que se encontraba internado en el Hospital San Juan de Dios logró escapar pese a contar con custodia policial, informó Juan Carlos Corrales, gobernador del penal de Palmasola.

El reo fue identificado como José Antonio Durán, quien guardaba detención preventiva en el penal de Palmasola por el delito de violencia familiar. Según el reporte oficial, el interno había sido trasladado al centro médico el pasado 15 de mayo debido a un cuadro de hernia.

“Un privado de libertad que se encontraba internado en el Hospital San Juan de Dios”, señaló Corrales al confirmar el hecho ocurrido en la capital cruceña.

Tras conocerse la fuga, la Policía activó un operativo de búsqueda y puso en marcha el denominado “Plan Z” para lograr la recaptura del interno.

“Él se encontraba con custodia policial, estamos activando todos los protocolos, el plan Z, para lograr la recaptura del fugado. Como antecedentes puedo manifestar que esta persona se encontraba en calidad de detenido preventivo en el penal de Palmasola por el delito de violencia familiar”, declaró Corrales.

La autoridad también indicó que unidades especializadas fueron desplegadas a distintos puntos de la ciudad y domicilios donde presuntamente podría encontrarse el prófugo.

“En este momento unidades especializadas se están constituyendo a diferentes domicilios”, agregó.

Asimismo, confirmó que el custodio policial será sometido a investigación para establecer si existió negligencia durante el resguardo del privado de libertad.

“Presumimos que aprovechó algún descuido. Las circunstancias van a ser investigadas, él se encontraba con custodio policial”, indicó Corrales

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