Momentos de terror vivió una joven en el barrio La Morita, zona de la avenida Santos Dumont, en Santa Cruz, luego de ser interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta que la asaltaron y amenazaron con un arma de fuego.

Según el relato de vecinos, uno de los antisociales descendió de la motocicleta y le arrebató sus pertenencias por la fuerza. La víctima intentó resistirse al robo, pero terminó siendo arrastrada varios metros por los delincuentes antes de que estos escaparan del lugar.

El hecho ocurrió en inmediaciones de una unidad educativa, situación que incrementó la preocupación de padres de familia y vecinos, quienes aseguran que los asaltos son constantes en la zona.

Fernando Rivera, representante de la junta vecinal, manifestó que la inseguridad se ha vuelto insostenible y cuestionó la falta de presencia policial pese a la cercanía de dependencias de la Felcc.

“Todo el vecindario está preocupado. No vemos mucho patrullaje ni resguardo policial. A pesar de que hay cámaras de vigilancia, los delincuentes siguen asaltando y amedrentando a la población”, señaló.

Los vecinos denuncian que los motociclistas aprovechan sectores con poco movimiento para cometer robos, especialmente en horarios de ingreso y salida de estudiantes.

“Ya han asaltado a estudiantes y también a madres de familia. Siempre es el mismo modus operandi. Tenemos cámaras en varias viviendas, pero sentimos que estamos abandonados”, expresó una vecina del lugar.

Ante esta situación, las juntas vecinales pidieron a la Policía reforzar el patrullaje preventivo y coordinar acciones con autoridades municipales y departamentales para garantizar la seguridad en el Distrito 4.

El hecho generó temor entre los padres de familia, quienes ahora sienten incertidumbre al enviar a sus hijos a la unidad educativa por el incremento de hechos delictivos en la zona.

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