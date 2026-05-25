El hecho ocurrió en inmediaciones de una unidad educativa, situación que incrementó la preocupación de padres de familia y vecinos, quienes aseguran que los asaltos son constantes en la zona.
25/05/2026 11:50
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Momentos de terror vivió una joven en el barrio La Morita, zona de la avenida Santos Dumont, en Santa Cruz, luego de ser interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta que la asaltaron y amenazaron con un arma de fuego.
El hecho ocurrió en inmediaciones de una unidad educativa, situación que incrementó la preocupación de padres de familia y vecinos, quienes aseguran que los asaltos son constantes en la zona.
Fernando Rivera, representante de la junta vecinal, manifestó que la inseguridad se ha vuelto insostenible y cuestionó la falta de presencia policial pese a la cercanía de dependencias de la Felcc.
“Todo el vecindario está preocupado. No vemos mucho patrullaje ni resguardo policial. A pesar de que hay cámaras de vigilancia, los delincuentes siguen asaltando y amedrentando a la población”, señaló.
Los vecinos denuncian que los motociclistas aprovechan sectores con poco movimiento para cometer robos, especialmente en horarios de ingreso y salida de estudiantes.
Ante esta situación, las juntas vecinales pidieron a la Policía reforzar el patrullaje preventivo y coordinar acciones con autoridades municipales y departamentales para garantizar la seguridad en el Distrito 4.
El hecho generó temor entre los padres de familia, quienes ahora sienten incertidumbre al enviar a sus hijos a la unidad educativa por el incremento de hechos delictivos en la zona.
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