Desde Bolivia hasta puertos europeos: así movía cocaína la red de Sebastián Marset

La Fiscalía de Paraguay reconstruyó una de las presuntas rutas de narcotráfico más grandes de los últimos años en Sudamérica, vinculada al uruguayo Sebastián Marset y a la organización investigada en el caso Operación A Ultranza.

La acusación fue presentada contra Gianina García Troche y, según documentos citados por el diario uruguayo El País, expone cómo funcionaba la estructura criminal que trasladaba cocaína desde Bolivia hasta puertos europeos utilizando vuelos clandestinos, empresas fachada y complejas operaciones logísticas.

¿Cómo operaba la organización?

De acuerdo con la Fiscalía paraguaya, la estructura estaba dividida en tres grandes componentes:

Sebastián Marset coordinaba los contactos internacionales con proveedores y compradores de droga.

Miguel Insfrán Galeano manejaba la logística dentro de Paraguay.

Una facción boliviana proveía la cocaína que luego era enviada al exterior.

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Según la investigación, Marset ingresó a Paraguay en 2018 utilizando documentos falsos brasileños y bolivianos bajo la identidad de Gabriel de Souza Beumer.

Además, se presentaba públicamente como empresario de espectáculos mediante la firma Mastian Productions, considerada por la Fiscalía como una fachada para justificar movimientos económicos y patrimonio.

La ruta de la droga comenzaba en Bolivia

La acusación sostiene que la cocaína salía desde Bolivia a bordo de aeronaves con matrícula boliviana.

Los vuelos llegaban hasta pistas clandestinas instaladas dentro de establecimientos rurales ubicados en la Reserva Natural Cabrera-Timane, cerca de la frontera boliviana.

Desde allí se activaba un puente aéreo interno que, según la Fiscalía, alcanzó cerca de mil vuelos clandestinos dentro del Chaco paraguayo.

Uno de los principales centros de operaciones era la estancia San Agustín, señalada como el núcleo logístico de la organización.

El lugar contaba con hangares, viviendas para integrantes del grupo, radios tierra-aire, reflectores para aterrizajes nocturnos, combustible y repuestos de aeronaves.

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Otra propiedad mencionada en la investigación es la estancia Nuevo Horizonte, vinculada presuntamente a “Tío Rico”.

¿Cómo enviaban la droga a Europa?

Una vez trasladada por vía aérea, la cocaína era movilizada por tierra hacia depósitos ubicados en el Departamento Central de Paraguay.

Allí, según la acusación, la droga era ocultada dentro de cargamentos legales, principalmente harina de soja, antes de ser enviada en contenedores hacia puertos de Europa y África.

La Fiscalía asegura que la organización también contaba con empresas utilizadas para gestionar exportaciones ante Aduanas, emitir facturas y justificar operaciones comerciales internacionales.

En muchos casos, las firmas extranjeras utilizadas como supuestas importadoras serían empresas clonadas o ficticias.

La coordinación interna se realizaba mediante sistemas de mensajería encriptada.

Además, los paquetes de droga eran identificados con marcas propias. En Uruguay incluso se encontraron ladrillos de cocaína con el sello del denominado “Primer Cartel Uruguayo”, atribuido a Marset.

Millones de dólares y toneladas de cocaína

La Fiscalía paraguaya asegura que la estructura logró exportar al menos 17.340 kilos de cocaína que posteriormente fueron incautados en Bélgica y Países Bajos.

El valor estimado de esos cargamentos en el mercado europeo alcanzaría hasta 434 millones de dólares.

La investigación en Estados Unidos

Paralelamente, autoridades de Estados Unidos avanzan en una investigación federal contra Marset.

Según los reportes, fiscales estadounidenses acumularon 22 gigabytes de evidencia que incluyen comunicaciones interceptadas, registros financieros y documentación obtenida mediante cooperación internacional con Uruguay, Colombia, Bélgica y Francia.

La audiencia prevista inicialmente para el 20 de mayo fue postergada hasta el próximo 1 de julio para permitir que la defensa revise las pruebas y evalúe posibles acuerdos judiciales.

Con información de MercoPress.

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