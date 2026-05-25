Detienen a sujeto con arma de fuego en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba

Un hombre de 38 años fue detenido la madrugada de este lunes en el aeropuerto internacional Jorge Wilstermann de Cochabamba tras ser sorprendido con un arma de fuego en su equipaje, poco antes de abordar un vuelo.

El hecho se registró durante un control rutinario en el área de inspección, donde personal de seguridad detectó un objeto sospechoso al interior del equipaje. Tras la revisión correspondiente, se confirmó que se trataba de un arma de fuego.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre se encontraba solo al momento de la intervención. Luego del hallazgo, fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde quedó a disposición de las autoridades.

El caso fue derivado a la Felcc, que inició una investigación para determinar si el arma era transportada de forma legal o si existe algún delito vinculado a su posesión y traslado.

Se prevé que en las próximas horas las autoridades emitan un informe oficial con mayores detalles sobre el caso, además de establecer si el implicado contaba con la autorización correspondiente para portar el arma.

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