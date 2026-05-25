Organizaciones advierten que niños y adolescentes sufren efectos de violencia y bloqueos en Bolivia

Seis organizaciones defensoras de la niñez expresaron su preocupación ante las "graves vulneraciones" de los derechos de niños y adolescentes en el contexto de la conflictividad que afronta Bolivia desde principios de mes, que, además, está "deteriorando profundamente" las condiciones de vida de estas poblaciones.

Aldeas Infantiles SOS, ChildFund, Educo, Save the Children, Terre des Hommes y Visión Mundial Bolivia, unidas en la Alianza Joining Forces Bolivia, expresaron en un pronunciamiento conjunto "su profunda preocupación ante las graves vulneraciones de derechos humanos" que afectan a niños y adolescentes "en el contexto de la conflictividad social en el país".

Las organizaciones lamentaron el fallecimiento de un niño de 12 años "que no pudo acceder a atención médica de emergencia debido a bloqueos" de carreteras, reportado el jueves en la región andina de Potosí, y la agresión contra un vehículo que transportaba a niños con síndrome de Down durante una manifestación el lunes en La Paz.

"Estos hechos constituyen vulneraciones graves a derechos fundamentales como la vida, la salud, la integridad y la protección. Sin embargo, estos casos no son aislados. La crisis actual está generando afectaciones estructurales que impactan a miles de niños, niñas y adolescentes", alertaron.

Los conflictos, indicaron, están restringiendo su "acceso a salud, alimentación y protección", interrumpieron el derecho a la educación y los menores se encuentran en "contextos de encierro, miedo e incertidumbre".

La alianza consideró que la educación virtual "no es una respuesta adecuada" porque "profundiza desigualdades y limita el acceso efectivo al aprendizaje", mientras que la "exposición a violencia y tensión social está generando impactos graves en la salud mental, incluyendo estrés tóxico", en niños y adolescentes.

Además, advirtió que la situación "afecta de manera desproporcionada a grupos en mayor vulnerabilidad", como los menores que trabajan y que podrían estar expuestos a "mayores riesgos de explotación", o los que están en centros de acogida "con limitaciones en acceso a alimentos e insumos básicos".

Las seis organizaciones exhortaron a las autoridades y "actores sociales" a que se garanticen "corredores humanitarios y acceso a servicios esenciales" en medio de los bloqueos de carreteras, que se asegure el abastecimiento en centros de acogida y se brinde apoyo "psicosocial" a los menores.

También pidieron que se garantice "el derecho a la educación con medidas adecuadas al contexto", se proteja a niños y adolescentes "frente a toda forma de violencia, incluida la intrafamiliar" y se priorice "el diálogo y soluciones pacíficas".

Los bloqueos, iniciados hace 19 días por campesinos aimaras con apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), han cortado principalmente una carretera estratégica entre las ciudades de La Paz y El Alto y las fronteras con Perú y Chile y las conexiones con el sur y el centro del país.

Esta medida, con la que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, está ocasionando desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal.

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