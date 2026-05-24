Perú dona cuatro toneladas de alimentos a Bolivia para apoyar a familias afectadas por bloqueos

En el marco de la cooperación bilateral, la República del Perú entregó cuatro toneladas de alimentos y productos de primera necesidad, mientras se coordina el regreso de bolivianos varados en Puno y Desaguadero.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó que, en respuesta a la solicitud boliviana, el Gobierno de la República del Perú realizó una donación solidaria de cuatro toneladas de alimentos y productos básicos para apoyar a familias afectadas por la actual coyuntura y los bloqueos que afectan el abastecimiento en diversas regiones del país.

“El Gobierno peruano respondió de manera inmediata y solidaria, demostrando principios de cooperación, integración regional y apoyo mutuo entre ambos Estados”, indicó la Cancillería boliviana.

Colaboración

La entrega se concretó gracias a coordinaciones efectivas entre las autoridades de ambos países, lo que permitió canalizar los productos de manera rápida hacia los sectores más necesitados. La acción refuerza los mecanismos de colaboración bilateral frente a situaciones de contingencia, reafirmando el compromiso de proteger y garantizar el bienestar de la población.

La Cancillería de Bolivia expresó su reconocimiento y agradecimiento al Gobierno y pueblo de Perú por este gesto de fraternidad y apoyo.

Connacionales varados

Además, se informó que hoy, a las 14:30 horas, arribarán al Aeropuerto Internacional de El Alto los connacionales bolivianos varados en Puno y Desaguadero, facilitando su retorno seguro al país.

Esta cooperación evidencia la importancia de la solidaridad regional y la coordinación intergubernamental para atender emergencias y garantizar la asistencia a quienes más lo necesitan.

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