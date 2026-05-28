Reunión en San Julián por bloqueos se traslada para el domingo

El bloqueo en el municipio de San Julián cumple este jueves 15 días y la reunión que debía instalarse esta jornada entre sectores movilizados, cívicos, autoridades del Gobierno y representantes de la Gobernación corre el riesgo de suspenderse tras un pedido formal de reprogramación.

A través de una nota enviada al alcalde de San Julián, el Ministerio de Desarrollo Productivo solicitó reprogramar el encuentro para el domingo 31 de mayo a las 10:00, en el municipio de Cuatro Cañadas.

“Debido a la extemporaneidad de la invitación y considerando la agenda ministerial previamente, no es posible atender la convocatoria en la fecha inicialmente planteada”, señala el comunicado de la cartera del Estado.

En el texto, el Gobierno ratifica su voluntad al diálogo para atender las demandas expuestas.

Por otra parte, la vicegobernadora Paola Aguirre aguarda que este diálogo pueda legar a buen puerto y se pueda levantar el bloqueo que persiste en la zona afectando a varios sectores.

“Proponíamos que el dialogo sea esta mañana para evitar mayores perjuicios para la ciudadanía, pero lamentablemente una mesa de diálogo no se puede realizar con una de las partes presente”, indicó.

Hasta el momento, los sectores movilizados no emitieron una posición oficial sobre el pedido de postergación realizado por el Gobierno.

El conflicto en San Julián se mantiene desde hace más de dos semanas y forma parte de las medidas de presión que se registran en distintas regiones del país en medio de la crisis política y social.

La reunión tenía como objetivo buscar una salida al conflicto y lograr el levantamiento del bloqueo que afecta la circulación vehicular y el transporte de productos en la región.

Mira la programación en Red Uno Play