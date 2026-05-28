Bloqueos golpean las carreteras del país: estas son las rutas afectadas

La situación en las carreteras del país vuelve a encender las alarmas. Este jueves 28 de mayo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 73 puntos de bloqueo activos en rutas de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz.

El nuevo informe confirma un incremento en los puntos de conflicto y evidencia que la circulación interdepartamental continúa severamente afectada en tramos estratégicos del país.

El departamento de La Paz permanece como el más golpeado por las medidas de presión, concentrando la mayor cantidad de rutas cerradas. Sin embargo, la afectación también alcanza a Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz, donde existen restricciones vehiculares que complican el transporte de pasajeros, carga pesada y productos esenciales.

Los bloqueos impactan directamente en el traslado de alimentos, medicamentos, combustible, oxígeno medicinal, insumos médicos y mercadería, generando preocupación entre transportistas, comerciantes, productores, hospitales y familias que necesitan movilizarse entre departamentos.

Las medidas de presión comenzaron a principios de mayo, impulsadas inicialmente por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, y posteriormente sumaron a otros sectores movilizados.

Rutas afectadas según el reporte de la ABC

La Paz

• Pumazani

• Patacamaya - Huarina

• Ruta al Desaguadero - Patamanta

• Alto Lima - Río Seco

• Inicio Autopista - Juan Pablo II

• Guaqui - Desaguadero

• Tihuanacu - Guaqui



• Nazacara - San Andrés

• Achica Arriba - Calamarca

• Salida Santiago de Machaca - Salida de Catacora

• Salida Andrés de Machaca - Salida Santiago de Machaca

• Salida Achiri - Salida Bereguela

• Botijlaca - Colegio Laura Lloko Lloko

• Entrada Viacha - Botijlaca

• Puente río Desaguadero - Límite departamento Oruro-La Paz

• Patacamaya - Lacka

• Sica Sica - Luribay

• Patacamaya - Sica Sica

• Luribay - Límite departamento La Paz-Oruro

• Alcantarilla - Colquiri

Cochabamba

• Tukiña

• Pongo - Confital

• Bombeo - Pongo



• Llavini - Bombeo

• Bella Vista - Vinto

• Arbieto

• Colomi - Sacaba



• Paracaya - Chaco

• Chaco - Villa San Isidro

• Villa San Isidro - Puente Lope Mendoza

• Epizana - Tiraque

• Pojo - Trapos

Oruro

• Límite departamento Oruro-La Paz - Carangas

• Límite departamento La Paz-Oruro - Caracollo

• Límite departamento Oruro-La Paz - Caihuasi

• Paria - Caihuasi

• Capachos - Paria

• Vichuloma - Machacamarca

• Machacamarquita - Entrada Huanuni

• Challapata - Crucero

• Tholapalca - Ventilla

• Sikira

• Tinquinpaya

• Curahuara

Potosí

• Salida puente río Colorado - Chacabuco

• Entrada Ocuri - Salida río Tarahuareja

• Río Jatun Mayu - Salida pueblo Rodeo

• Salida Ravelo - Río Fisculco

• Límite departamento Oruro-Potosí - Belem Pampa

• Yocalla - Tarapaya

• Acceso Betanzos - Puna

• Turuchipa - Acceso Betanzos

• Retiro - Turuchipa

• Límite departamento Chuquisaca-Potosí - Retiro

Santa Cruz

• San Germán - Límite departamento Cochabamba-Santa Cruz

• Los Troncos - Núcleo I

Ante el incremento de puntos de bloqueo, la ABC recomienda a la población verificar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier viaje.

El mapa actualizado de transitabilidad puede ser consultado en:

transitabilidad.abc.gob.bo

Mientras tanto, el país continúa bajo presión por los efectos de las rutas cerradas, que ya golpean la movilidad, el abastecimiento, el transporte pesado y la actividad económica.

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