Migración activa acciones ante Cancillería por intromisión de diputada argentina y no descarta su expulsión del país

El Gobierno, a través de la Dirección General de Migración, anunció este miércoles que inició coordinaciones formales con el Ministerio de Relaciones Exteriores para activar acciones diplomáticas y legales contra la diputada provincial argentina Mercedes Trimarchi. La legisladora, perteneciente al bloque de Izquierda Socialista, fue identificada participando activamente en las protestas y bloqueos que cercan el occidente del país.

El director general de Migración, Eddy Ordóñez, informó que la parlamentaria extranjera vulneró las leyes del país al inmiscuirse en la crisis política interna, toda vez que su estatus de ingreso al territorio nacional fue estrictamente en calidad de turista. Ante esto, la institución no descarta proceder con su expulsión inmediata, según informa ABI.

“Sabemos que ella ha ingresado como turista y la falta la ven ustedes todos los días, es una intromisión de una autoridad legislativa argentina en asuntos internos de nuestro país. (...) Vamos a medir las medidas correspondientes de acuerdo a la normativa migratoria boliviana”, sentenció Ordóñez.

Notificación por "falta grave" y vía diplomática

La estrategia de la Dirección de Migración se centrará en dos frentes institucionales para sancionar la actuación de la legisladora de Buenos Aires:

Notificación directa: Se notificará formalmente a Trimarchi sobre la evaluación de su conducta en suelo boliviano, la cual ha sido catalogada de manera preliminar como una "falta grave" .

Vía Cancillería: El despacho de Migración ya notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, a través de la Embajada de Argentina en Bolivia, se traslade el reclamo formal y se pidan explicaciones al Poder Legislativo del vecino país.

"Ella como una ciudadana, y peor como una autoridad extranjera, no puede inmiscuirse en asuntos internos de nuestro país, como ningún ciudadano boliviano puede ir a la Argentina a hacer intromisión", enfatizó la autoridad de Migración.

Discursos en Senkata y la COB encendieron las alarmas

La polémica estalló luego de que la propia Trimarchi difundiera en sus redes sociales videos de su participación en un cabildo masivo en el Distrito 8 (zona de Senkata) de El Alto, así como en un ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB).

En dichas concentraciones —organizadas por sectores como los Ponchos Rojos y vecinos alteños que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz—, la diputada argentina calificó al Gobierno boliviano como "de derecha" y "saqueador", afirmando además que los bloqueadores son el "faro" de la región. Trimarchi argumentó haber llegado al país por invitación de la Unidad Internacional de Trabajadores - Cuarta Internacional (UIT-CI).

Mientras los bloqueos y las movilizaciones persisten con fuerza en departamentos como La Paz, Cochabamba y Oruro, las autoridades bolivianas advirtieron que serán inflexibles con los ciudadanos extranjeros que utilicen las prerrogativas de su ingreso legal con fines de agitación política.

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