Transporte pesado protesta en la Gobernación y exige levantar bloqueos en Cochabamba

La crisis por los bloqueos de carreteras sumó un nuevo frente de conflicto en la capital cochabambina. Miembros de la Cámara Departamental del Transporte Pesado protagonizaron este miércoles una ruidosa protesta en las puertas de la Gobernación, exigiendo una reunión urgente con la primera autoridad del departamento para que intervenga de manera directa ante los sectores movilizados que mantienen aislada a la región.

Los manifestantes llegaron hasta los predios estatales con un fajo de cartas formales de solicitud de audiencia, pero se toparon con la ausencia de la autoridad, lo que encendió el malestar general del sector.

"Hemos mandado las notas necesarias a la gobernación y ahora nos sale con que ayer nos ha llamado todo el día. Lamentablemente es una mentira tras mentira. No queremos que sea mediador, necesitamos que él solucione como autoridad el problema de Cochabamba", fustigó con dureza el representante de la Cámara Departamental del Transporte Pesado.

Exigen cumplimiento de garantías y tregua humanitaria

El sector transporte recordó que existían compromisos previos para garantizar el libre tránsito en las rutas principales, promesas que, según denunciaron, quedaron en la nada. La dirigencia aclaró de forma tajante que su movilización no obedece a tintes políticos, sino a la defensa de su derecho constitucional al trabajo.

Los transportistas fundamentaron su extrema emergencia bajo dos argumentos críticos:

Pérdidas económicas: El perjuicio financiero por camiones varados es cuantioso e insostenible para las bases.

Riesgo de salud: Los choferes atrapados en los puntos de bloqueo enfrentan condiciones extremas, falta de alimentos y riesgos severos para su integridad física y salud.

Ante la falta de atención inmediata, la dirigencia del transporte pesado advirtió que radicalizarán sus medidas de presión y declararon una vigilia permanente en el ingreso a las oficinas gubernamentales.

"No nos vamos a mover de aquí hasta que nos atienda el gobernador. Necesitamos que las carreteras estén libres, no como ahora mismo están bloqueadas", sentenció el portavoz del sector, exigiendo una tregua inmediata que alivie la situación de cientos de afiliados parados en las rutas del país.

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