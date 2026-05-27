Amas de casa exigen control de precios del pollo en El Alto: el kilo llega hasta Bs 40

Amas de casa denunciaron este martes que persisten elevados costos en la carne de pollo y exigieron a las autoridades mayor control en los centros de abasto ante lo que califican como “abusos” de algunas comerciantes en la ciudad de El Alto.

En recorridos por mercados alteños, consumidoras reportaron que el kilo de pollo continúa comercializándose por encima de los Bs 37, llegando incluso hasta los Bs 40 en algunos puestos, situación que golpea directamente la economía familiar en medio del conflicto social que atraviesa La Paz y El Alto.

“Ahora creo que ya hay paso, ya deberían hacer el precio un poco más mínimo. Mira cuánto ya nos han castigado. Aquí dice 35, allá está 40”, reclamó una ama de casa mientras realizaba compras.

Otra vecina lamentó que, pese a la aparente normalización del tránsito en algunas rutas, no exista una rebaja proporcional en los precios. “Para nosotros todos nos afecta en la economía”, expresó.

Las denuncias apuntan a una supuesta falta de fiscalización en los mercados. “No hay control. A su gusto se venden las vendedoras”, señalaron varias compradoras, quienes pidieron la intervención de las autoridades municipales y de Defensa del Consumidor para verificar costos y evitar especulación.

Las amas de casa remarcaron que la situación afecta la alimentación de miles de familias alteñas. “También se necesita carne para nuestros hijos, para nuestra familia”, reclamaron, al insistir en la necesidad de medidas urgentes para garantizar abastecimiento y precios justos.

La denuncia surge en un contexto marcado por semanas de bloqueos y movilizaciones que han afectado la provisión regular de alimentos hacia La Paz y El Alto, encareciendo varios productos de la canasta familiar y generando creciente malestar entre la población.

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