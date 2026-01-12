TEMAS DE HOY:
Precio del pollo baja a Bs 18,50 en La Paz tras abastecimiento aéreo

Comerciantes de Garita de Lima atribuyen la rebaja al puente aéreo del Gobierno, mientras persisten cortes de rutas.

Juan Marcelo Gonzáles

12/01/2026 12:01

La Paz

En la zona Garita de Lima, en la ciudad de La Paz, comerciantes de carne de pollo reportaron una disminución en el precio, que llegó a Bs 18,50 por kilo, luego de haber alcanzado hasta Bs 27 en días anteriores como consecuencia de los bloqueos.

Las vendedoras atribuyen la rebaja a la llegada del producto mediante el puente aéreo impulsado por el Gobierno central, que busca garantizar el abastecimiento de carnes y verduras desde Cochabamba hacia La Paz.

No obstante, pese a los acuerdos firmados entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), aún se reportan algunos cortes de vías en el eje central, lo que dificulta el transporte terrestre de alimentos.

Esta situación continúa generando incrementos en los precios de verduras, frutas y otras carnes en distintos mercados paceños, según comerciantes del sector.

