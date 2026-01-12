Video: Bloqueadores causaron destrozos en El Alto tras acuerdo COB-Gobierno

El hecho se suscitó este domingo en horas de la noche tras la firma de acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), bloqueadores generaron momentos de zozobra en la avenida Juan Pablo II en El Alto, donde se registraron daños a vehículos y negocios; la Policía intervino con gas lacrimógeno para restablecer el orden.

Según la denuncia, un grupo de bloqueadores protagonizó graves destrozos y generó pánico entre transportistas y vecinos en la zona de Río Seco, a la altura de la ex Tranca y cercanías de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

Una mujer salió expulsada de un minibús; el vehículo intentaba huir del lugar junto a sus pasajeros para no sufrir destrozos. En los videos se habría identificado como el sector de los Ponchos, Rojos, un dirigente de ese sector habría instruido causar los destrozos y saqueo.

De acuerdo con los reportes, varios vehículos, tiendas y negocios resultaron dañados durante los incidentes.

Ante los hechos de violencia registrados en la avenida Juan Pablo II, la Policía Boliviana intervino utilizando gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes y evitar nuevos destrozos.

El operativo se desplegó luego de que se reportaran ataques a vehículos en el sector, con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la seguridad de los transeúntes.

