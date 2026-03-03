Atracan a un librecambista para robarle $us. 20.000 en La Ramada

Un librecambista fue víctima de un violento asalto en la calle Chané, cerca del antiguo mercado La Ramada en Santa Cruz, donde criminales le arrebataron un bolso con al menos 20 mil dólares. Los delincuentes aprovecharon el momento en que el hombre ingresaba a un baño público para atacarlo con un arma blanca y emprender la huida.

La rápida reacción de los comerciantes y transeúntes del lugar permitió la persecución y posterior captura de los sospechosos, quienes fueron reducidos por la multitud civil. Tras el incidente, los vecinos entregaron a los sujetos a las autoridades, logrando así la recuperación del botín y la asistencia inmediata al herido.

Efectivos de la Felcc procedieron a la aprehensión formal de ambos individuos, trasladándolos de inmediato a dependencias policiales para iniciar las investigaciones. En las próximas horas, los sindicados serán puestos ante un juez cautelar bajo los cargos de robo agravado y tentativa de homicidio.

