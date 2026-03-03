Confirman 70 casos de chikungunya y 170 sospechosos en el norte de La Paz

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz confirmó 70 casos positivos de chikungunya y 170 sospechosos en análisis, en un contexto que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, especialmente en municipios del área tropical y subtropical.

El responsable departamental de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Jaime Huaynoca, explicó que el riesgo se concentra en regiones donde está presente el mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de la enfermedad.

“Nuestro departamento tiene más del 50% de área tropical y subtropical. Todos los municipios de esa región tienen riesgo de presentar esta enfermedad”, señaló.

Municipios focalizados

Entre los municipios más afectados están Cajuata, Irupana, Coroico, Caranavi y Apolo, además de otras zonas del norte paceño. Actualmente, existen seis municipios focalizados donde se intensifican acciones de control y eliminación de criaderos.

Huaynoca aclaró que La Paz y El Alto no son zonas endémicas, por lo que el riesgo de transmisión local sería mínimo.

“No va a haber transmisión acá, porque no existe el vector en estas ciudades”, afirmó, aunque precisó que se han registrado casos importados de personas que llegaron desde regiones tropicales.

Índices y prevención

El Sedes atribuye el incremento a los elevados índices vectoriales y a condiciones ambientales que favorecen la reproducción del mosquito.

“En una tapita de botella puede criarse el mosquito. Las llantas son otro principal criadero”, advirtió la autoridad, al insistir en que la fumigación elimina solo al mosquito adulto, mientras que la clave está en destruir los criaderos.

Actualmente, el índice de infestación se redujo a un rango de entre 20% y 30%, cuando anteriormente superaba el 100%, según datos oficiales. La meta es disminuirlo al 5%.

Mira la programación en Red Uno Play