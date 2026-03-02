Los bebés se encuentran entre los más expuestos a las complicaciones de la chikungunya, enfermedad que actualmente registra un aumento de casos en varias zonas de Santa Cruz. Especialistas en pediatría advierten sobre la importancia de tomar precauciones en casa y observar signos de alerta que podrían indicar deshidratación o complicaciones graves.

Según los expertos, los niños con chikungunya tienden a deshidratarse debido a la persistencia de la fiebre.

“Es muy importante verificar constantemente si el bebé está orinando, la cantidad y si hay variaciones respecto a lo normal. Esto nos alerta de que algo puede estar mal”, indicó un especialista en pediatría.

Además, la persistencia de la fiebre sin control en casa es un indicador para acudir de inmediato a un centro de salud.

“Si tu bebé presenta alzas térmicas persistentes y no hay manera de manejarlas en casa, acude a tu centro de salud para recibir los cuidados necesarios”, recomendó el profesional.

Entre las medidas preventivas más importantes, los pediatras destacan el uso de mosquiteros al dormir, sobre todo en esta temporada de alta circulación del virus. También se aconseja la utilización de repelentes, preferentemente naturales a base de citronela, adecuados para la edad del bebé.

Finalmente, los especialistas subrayan que nunca se debe automedicar a un bebé. “Siempre estamos nosotros, los pediatras, en los centros de salud para ayudar y orientar a los padres en estos casos”, concluyeron.

