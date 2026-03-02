“Tenía el ojo reventado”: hombre fue golpeado hasta la muerte tras un asalto; hay cuatro aprehendidos

Un hombre de aproximadamente 55 años perdió la vida tras ser agredido por un grupo de cuatro personas en un presunto asalto registrado en el barrio Victoria, zona del octavo anillo de la avenida Arroyito, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba múltiples golpes en distintas partes del cuerpo y que “tenía el ojo reventado”. Testigos señalaron que las lesiones eran evidentes y que fue hallado tendido en la vía pública tras el ataque.

Una mujer que intentó auxiliarlo relató los dramáticos momentos que vivió al intentar salvarle la vida.

“Fue algo que no me lo esperaba. Yo vine a auxiliarlo, le limpié la sangre de la nariz porque pensaba que eso le impedía respirar. Le brindé los primeros auxilios”, contó entre lágrimas.

La testigo indicó que momentos antes el hombre se encontraba en su local compartiendo con amigos. Según su versión, permaneció allí cerca de tres horas y celebraba el triunfo de su equipo de fútbol, del cual era hincha. Al ser consultada, confirmó que apoyaba a Oriente Petrolero.

“Estaba contento. Incluso bailamos con él, compartimos. Me decía: ‘Tía, bailemos reguetón’. Yo puse música y bailamos”, relató.

Según su testimonio, el hombre salió del local solo y minutos después fue alertada de que una persona había sido asaltada. Cuando llegó al lugar, lo encontró gravemente herido.

“Cuando yo lo vi, no tenía nada, ni los zapatos”, aseguró.

Equipos de emergencia acudieron al sitio; sin embargo, al momento de su llegada la víctima ya no presentaba signos vitales. La mujer señaló que le indicaron esperar la llegada de la Policía.

Efectivos policiales lograron capturar a cuatro personas con fines investigativos. Según el reporte preliminar, los sospechosos portaban armas de fuego al momento de su aprehensión. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar responsabilidades.

La víctima tenía tatuajes con los nombres Mirian, David y Paula, datos que podrían ayudar en su identificación formal.

Mira la programación en Red Uno Play