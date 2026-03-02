La cosmética natural impulsa un cuidado personal más eficaz, seguro y sostenible

La cosmética natural se posiciona como una de las respuestas más sólidas a las demandas de un consumidor cada vez más informado, que busca productos eficaces para el cuidado personal, pero también seguros para la salud y responsables con el medio ambiente. Lejos de ser una moda pasajera, esta corriente se apoya en evidencia científica, innovación biotecnológica y en la revalorización del conocimiento botánico, integrando bienestar individual y sostenibilidad ambiental.

Leslie Vidaurre, docente de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica que el desarrollo de este tipo de productos responde a múltiples dimensiones.

“Es importante desarrollar los productos naturales porque estos responden a las necesidades sociales, ambientales y profesionales. Ya que hoy en día el consumidor busca productos que no dañen tanto la piel y que sean amigables con el medio ambiente”, señala la académica.

A diferencia de la cosmética industrial convencional, basada en compuestos sintéticos, la cosmética natural prioriza la obtención de principios activos directamente de la naturaleza. “Los productos naturales nos permiten extraer los principios activos, los aceites esenciales. En cambio, los productos industriales ya son sintéticos”, afirma Vidaurre.

Ingredientes naturales reducen irritaciones y fortalecen la salud cutánea

Estudios recientes confirman que ingredientes botánicos como el aloe vera, la jojoba o el té verde presentan una alta bioafinidad con la piel, favoreciendo una absorción más profunda de los nutrientes y reduciendo la irritación cutánea hasta en un 70%, en comparación con fórmulas sintéticas.

La seguridad es uno de los pilares centrales de este enfoque. Al prescindir de químicos agresivos, la cosmética natural disminuye significativamente la carga tóxica sobre la piel.

“En los productos naturales, no colocamos lo que son los conservantes. Estos son 100% orgánicos y menos dañinos y nocivos a la piel”, destaca Viaurre. Esta característica resulta clave para personas con piel sensible, ya que la ausencia de parabenos, sulfatos y siliconas ayuda a mantener la integridad de la barrera cutánea y el equilibrio del microbioma.

Otro aspecto fundamental es la riqueza terapéutica de las plantas medicinales, que no actúan de forma aislada, sino a través de una compleja combinación de compuestos bioactivos.

“Las plantas medicinales no solamente tienen uno o dos principios activos, contienen varios principios activos y estos pueden estar en las hojas, en las flores, en el tallo, en la raíz, y de acuerdo a eso, nosotros clasificamos las opciones terapéuticas que tiene”, explica Vidaurre.

Esta diversidad permite desarrollar productos con efectos antioxidantes, calmantes, antiinflamatorios y regeneradores, adaptados a distintas necesidades dermatológicas.

En paralelo, la cosmética natural ha incorporado avances de la biotecnología moderna. Procesos como la fermentación controlada de extractos vegetales permiten obtener metabolitos altamente puros, elevando la concentración de principios activos hasta en un 90% y logrando niveles de eficacia comparables a los de productos farmacéuticos, pero sin comprometer la seguridad ni el entorno.

La sostenibilidad atraviesa todo el ciclo de vida del producto, desde el uso de materias primas renovables y agricultura orgánica, hasta envases reciclables y prácticas de economía circular que reducen la huella ambiental hasta en un 60% frente a la cosmética convencional.

Formación universitaria impulsa innovación sostenible en cosmética natural

En Bolivia, este enfoque cobra especial relevancia gracias al uso de ingredientes autóctonos y al crecimiento sostenido del mercado, impulsado por consumidores jóvenes comprometidos con un estilo de vida consciente.

La formación universitaria cumple un rol estratégico en este proceso. “El estudiante en prácticas de laboratorio utilizan la extracción de los principios activos, y ven lo importante que son los proyectos integradores. Los estudiantes ponen en práctica todas las asignaturas que le permiten resolver problemas reales en la sociedad”, resalta Vidaurre.

Así, la cosmética natural no solo transforma el cuidado personal, sino que también impulsa la formación de profesionales capaces de innovar con ética, ciencia y responsabilidad social.

Mira la programación en Red Uno Play