Autor confeso del feminicidio de Mayra en La Paz pide juicio abreviado

El principal acusado por el feminicidio de una joven mujer en la ciudad de La Paz solicitó someterse a un procedimiento abreviado tras declararse autor confeso del crimen. El hombre pidió una sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima establecida para este delito.

“Se estaría sometiendo a un procedimiento abreviado. Es autor confeso del crimen, se declara culpable y pide la pena máxima”, informó el fiscal Frank Vásquez.

La investigación se inició tras la denuncia de desaparición de la víctima el 27 de febrero. En un primer momento, su pareja aseguró que ella había salido rumbo a la ciudad de El Alto para comprar artículos de cosmetología y que no había regresado. Sin embargo, las imágenes de cámaras de seguridad desvirtuaron esa versión, al confirmar que la mujer ingresó al departamento que compartía con el acusado al mediodía y no volvió a salir.

“Constatamos que evidentemente la persona se encontraba transitando por pasillos del inmueble entre las 11:30 y 11:45. Después de que ingresó al mediodía, nunca más volvió a salir”, informó el fiscal.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima habría sido asfixiada dentro del domicilio. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado y enterrado en la comunidad Siete Lagunas, en la cumbre de La Paz.

Personal policial se constituyó en el lugar alrededor de las 5:30 del día siguiente y encontró el cuerpo sepultado, envuelto en bolsas plásticas de color celeste y negro.

Familia y amigos piden justicia

En medio del dolor y la consternación, amigas de Mayra, la joven de 32 años víctima de feminicidio, alzaron la voz para exigir justicia y evitar que su caso se convierta en una cifra más.

En el velorio, donde la familia atraviesa momentos de profunda tristeza, sus amistades expresaron su indignación y preocupación.

“No queremos venganza, queremos que ya no haya más Mayras”, afirmó Alejandra, una de sus amigas, entre lágrimas.

Señaló que el pedido va más allá de una condena máxima.

“No son solo los 30 años de cárcel. Cuando salga, ¿qué pasa con las próximas víctimas?”, cuestionó.

Según relató, tras conocerse el crimen, comenzaron a surgir testimonios en redes sociales que advertían antecedentes de violencia por parte del ahora acusado contra otras mujeres.

Mayra deja en la orfandad a dos hijos, de 7 y 14 años y se convierte en la séptima víctima de feminicidio en el departamento de La Paz y la número 17 a nivel nacional.

