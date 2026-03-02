Disparan a conductor por un celular y vecinos capturan a uno de los asaltantes en Cochabamba

Un hombre de 45 años resultó herido de bala tras ser víctima de un robo a mano armada en Cochabamba. El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba en su vehículo y fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que el acompañante de la motocicleta descendió con un arma de fuego y amenazó al hombre para robarle su celular marca Infinix.

Mencionó que durante el asalto, el delincuente disparó y provocó una herida en la mano izquierda de la víctima.

Tras el pedido de auxilio, varios vecinos de la zona reaccionaron rápidamente y lograron aprehender a uno de los sospechosos, identificado como James M. F., alias “El Pecas”, quien cuenta con dos procesos penales en etapa de ejecución.

El herido fue auxiliado y trasladado para recibir atención médica, mientras que el aprehendido fue puesto a disposición del Ministerio Público. La Policía continúa con la búsqueda del segundo implicado.

