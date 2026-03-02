Siete pacientes continúan hospitalizados tras el accidente aéreo en El Alto

Siete personas continúan internadas en el Hospital del Norte de El Alto tras el accidente aéreo registrado días atrás. Entre los pacientes, un menor de 12 años permanece en terapia intensiva, mientras una mujer fue intervenida quirúrgicamente por una lesión en la columna.

El director del nosocomio, Javier Mamani, informó que inicialmente 16 heridos fueron trasladados a distintos centros de salud y que varios ya fueron derivados a otros hospitales del sistema público.

“Tenemos todavía siete pacientes internados. Tres ya han sido dados de alta y esperamos que algunos más puedan ser externados en las próximas horas, si su evolución continúa favorable”, indicó.

Casos más delicados

El menor continúa bajo evaluación permanente del equipo médico. Por tratarse de un paciente en terapia intensiva, su estado se mantiene en reserva.

En el caso de la mujer operada por un trauma raquimedular, la intervención se realizó la misma noche del accidente para evitar mayores complicaciones. El director explicó que existe riesgo de afectación en la movilidad, aunque se espera una evolución favorable.

Otro paciente fue sometido a cirugía por un trauma hepático y actualmente se encuentra en sala común, con buena recuperación.

El hospital aseguró que mantiene evaluaciones constantes y coordinación con el sistema público de salud para garantizar la atención médica necesaria.

