Capturan a sujeto acusado de abusar de una adolescente en Cochabamba

Según el informe oficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el hecho habría ocurrido el pasado 13 de febrero. De acuerdo con las investigaciones, la menor era perseguida y hostigada previamente por el sospechoso.

Cristina Cotari

02/03/2026 14:34

Capturan a presunto agresor de una adolescente en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba

La Policía capturó a un joven de 20 años acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 15 años en el municipio de Sacaba en el departamento de Cochabamba.

Según el informe oficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el hecho habría ocurrido el pasado 13 de febrero. De acuerdo con las investigaciones, la menor era perseguida y hostigada previamente por el sospechoso.

El reporte señala que el joven convenció a la adolescente de acompañarlo a su domicilio, indicándole que sufría un fuerte dolor de estómago y que necesitaba ayuda. Ambos abordaron un vehículo de servicio público con destino a Sacaba. En el trayecto, el acusado insistió en que se sentía mal de salud y, utilizando ese pretexto, logró llevar a la menor hasta su domicilio, donde presuntamente la agredió sexualmente.

Tras la denuncia y la recolección de indicios, el sujeto fue aprehendido y puesto a disposición de la autoridad judicial. En su audiencia de medidas cautelares, la Justicia determinó cuatro meses de detención preventiva en el penal de San Sebastián de la ciudad de Cochabamba.

