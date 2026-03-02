49 aprehendidos tras accidente aéreo en El Alto: los acusan de robo agravado y daños

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz confirmó este lunes la aprehensión de 49 personas tras el accidente del avión Hércules ocurrido el viernes 27 de febrero en la ciudad de El Alto.

El director departamental de la FELCC, Henry Pinto, informó que las audiencias cautelares se encuentran en proceso.

“Hay 49 aprehendidos, cuyas audiencias están programadas para el resto del día. En cuanto tengamos datos oficiales, los comunicaremos de inmediato”, señaló la autoridad en contacto con medios.

Acusaciones y hechos posteriores al accidente

Los detenidos enfrentan cargos por robo agravado, lesiones y deterioro o destrucción de bienes del Estado.

De acuerdo con el informe policial, las aprehensiones se realizaron poco después del siniestro, cuando se registraron incidentes violentos en los alrededores del lugar del accidente.

Según la FELCC, algunas personas habrían intentado sustraer el dinero que transportaba la aeronave, mientras que otras agredieron a funcionarios encargados de resguardar la zona.

Investigación en curso

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente lo ocurrido y no descartaron que se registren nuevas aprehensiones vinculadas al caso.

El hecho generó gran conmoción en la población y obligó a reforzar la seguridad en el área mientras se desarrollaban las tareas de control y levantamiento de evidencias.

