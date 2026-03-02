En silencio y con miles de flores: así fue el funeral de 'El Mencho' en Jalisco

El funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', se llevó a cabo en Guadalajara bajo estrictas medidas de seguridad.

El velorio comenzó el día anterior en una funeraria ubicada en la colonia San Andrés, con presencia de fuerzas militares en los alrededores para resguardar el orden.

En imágenes difundidas en redes sociales se observaron coronas de flores blancas y rojas, sin los cintillos que usualmente identifican a quienes las envían. Entre los arreglos destacó uno con forma de gallo, que presuntamente habría sido enviado por integrantes de la organización criminal que lideró.

Entrega del cuerpo y causa de muerte

El cuerpo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue entregado a sus familiares el sábado, una semana después de que fuera abatido en Tapalpa.

De acuerdo con el acta de defunción, Oseguera falleció a causa de heridas provocadas por arma de fuego en el abdomen y el tórax.

Sepultura

Trascendió que será sepultado en un cementerio de la ciudad de Guadalajara, aunque las autoridades mantienen discreción sobre el lugar exacto por razones de seguridad.

El operativo en torno al funeral se desarrolló sin que se reportaran incidentes mayores.

Mira la programación en Red Uno Play