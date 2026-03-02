Múltiples balazos y un operativo federal: así murió “El Mencho”, según el acta

El acta de defunción número 3830, elaborada por el Registro Civil de la Ciudad de México, confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” o “El Señor de los Gallos”, identificado por las autoridades como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El documento oficial señala que el fallecimiento fue consecuencia de múltiples impactos de bala. De manera técnica, establece como causa de muerte un “conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores perforantes y penetrantes secundarios a heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego”, es decir, disparos en el pecho, abdomen y piernas.

Murió el 22 de febrero en Tapalpa

Según el acta, Oseguera Cervantes murió el domingo 22 de febrero de 2026 a las 10:30 de la mañana en Tapalpa, municipio donde fuerzas federales desplegaron un operativo en su contra.

El deceso quedó vinculado a la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDCS-JAL/0000230/2026, abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) en el marco de la intervención federal.

Los datos personales asentados en el registro

El acta también consigna información personal del líder criminal. Nació el 17 de julio de 1966 en Michoacán, en la comunidad de Naranjo de Chila, municipio de Aguililla, en la región de Tierra Caliente. Al momento de su muerte, vivía en unión libre.

El documento incluyó su Clave Única de Registro de Población (CURP), la cual ya fue dada de baja del Registro Nacional de Población (RENAPO).

El cuerpo fue entregado a sus familiares

La tarde del 28 de febrero, la FGR confirmó la entrega del cuerpo a los familiares de “El Mencho”, tras concluir los procedimientos legales y periciales correspondientes, incluidas pruebas genéticas para verificar la identidad del fallecido.

De acuerdo con el acta, el destino final será la inhumación, aunque no se han revelado públicamente detalles sobre el lugar del sepelio.

El cierre de un capítulo en el crimen organizado

Con la difusión del documento oficial, queda formalmente confirmado el fallecimiento del hombre que autoridades mexicanas y estadounidenses señalaban como el principal dirigente del CJNG, organización considerada una de las más poderosas y con mayor presencia en el país.

Su muerte marca el cierre de un largo capítulo en la historia reciente del narcotráfico en México y abre interrogantes sobre el futuro del grupo criminal que encabezó durante más de una década.

