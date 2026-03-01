Presidente iraní reaparece y confirma continuidad de ataques tras muerte de Jameneí

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reapareció este domingo en público por primera vez tras las especulaciones sobre su paradero luego de los bombardeos ejecutados por Estados Unidos e Israel, en los que murió el líder supremo Ali Jameneí.

En una declaración difundida por la televisión estatal, el mandatario ofreció condolencias a la población iraní por el fallecimiento de Jameneí, al que calificó como “una gran tragedia” para el país.

Activación del Consejo de Liderazgo

Pezeshkian confirmó que, conforme al artículo 111 de la Constitución, el Consejo de Liderazgo inició oficialmente sus funciones. Este órgano está conformado por el propio presidente, el jefe del Poder Judicial, Golam Hosein Mohseni Eyei, y Alireza Arafi, integrante del Consejo de Guardianes.

El consejo asumirá la conducción transitoria del país tras la muerte del líder supremo.

Continuidad de la ofensiva

El presidente iraní aseguró que las Fuerzas Armadas continuarán actuando con “firmeza” contra bases estadounidenses en Oriente Medio y objetivos en Israel.

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán están actuando y seguirán actuando con firmeza para destruir las bases de los enemigos, y los frustrarán como siempre”, afirmó.

Los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos comenzaron el sábado por la mañana y continuaron este domingo con nuevas oleadas de ataques en Teherán, en medio de una escalada que mantiene en tensión a la región.

