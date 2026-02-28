TEMAS DE HOY:
Hombre sin vida ACCIDENTE AÉREO accidente aéreo en El Alto

Internacional

Al menos 53 niñas mueren en ataque contra escuela primaria en el sur de Irán

El Ministerio de Educación iraní confirmó que 53 alumnas murieron y 48 resultaron heridas tras un bombardeo contra una escuela primaria en Minab, en el sur del país.

EFE

28/02/2026 9:37

Columnas de humo sobre el cielo de Teherán tras el ataque israelí de este sábado, 28 de febrero. EFE

El número de niñas fallecidas en un ataque israelí contra una escuela primaria en la ciudad iraní de Minab, en el sur del país, asciende a 53, mientras que otras 48 estudiantes resultaron heridas, informaron autoridades locales.

El Ministerio de Educación de Irán confirmó la cifra de alumnas fallecidas como consecuencia del ataque contra el colegio de niñas Shajareh Tayyebeh.

Poco antes, el vicegobernador de la provincia de Hormozgan, Ahmad Nafisi, señaló que equipos de rescate trabajan en el establecimiento educativo, que cuenta con 170 estudiantes, para asistir a las heridas y retirar escombros.

Escalada militar en la región

El bombardeo ocurrió en el marco de la ofensiva lanzada este sábado por Israel y Estados Unidos contra objetivos en Irán. Se reportaron explosiones en Teherán y en otras ciudades como Tabriz e Isfahán.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní informó del lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, así como contra centros militares en territorio israelí.

Desde Teherán, EFE reportó escenas de congestión vehicular, padres recogiendo a sus hijos de colegios y filas en cajeros automáticos. El espacio aéreo iraní fue cerrado y se registraron interrupciones en el servicio de internet.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance total de los ataques debido a las restricciones impuestas a la prensa internacional en el país.

