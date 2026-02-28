¿Cómo reflejan los medios internacionales el accidente aéreo?

Un avión de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló este viernes cuando intentaba aterrizar cerca del aeropuerto de El Alto, cayendo sobre una carretera y varios vehículos. El accidente provocó escenas de pánico, generando amplia cobertura en medios de América Latina y el mundo.

Infobae informó que la aeronave se estrelló contra una carretera al intentar aterrizar, impactando automóviles que circulaban en ese momento y ocasionando temor entre los residentes. El portal destacó la presencia de humo y la rápida respuesta de los servicios de emergencia.

Univisión Noticias señaló que la nave militar cayó cerca del Aeropuerto Internacional de El Alto durante la maniobra de aproximación, con videos de testigos mostrando ambulancias y personal de rescate en la zona, subrayando la gravedad del siniestro.

RT Actualidad publicó imágenes y testimonios de personas que presenciaron el accidente, enfatizando la incertidumbre y el caos tras el impacto, así como la movilización de equipos de rescate para atender a los heridos.

La República (Perú) destacó que el avión de la Fuerza Aérea de Bolivia cayó sobre varios vehículos particulares, y recogió relatos de testigos sobre el fuerte estruendo y los daños materiales ocasionados por el impacto.

El Tiempo (Colombia) también centró su cobertura en las impactantes imágenes y videos difundidos en redes sociales, resaltando la respuesta inmediata de bomberos, policías y servicios médicos para asegurar la zona y atender a las personas afectadas.

