No aceptaba el fin de la relación: Joven de 22 años es asesinada por su exnovio en su lugar de trabajo

Una jornada laboral ordinaria se transformó en una tragedia que estremece a la sociedad brasileña. Cibelle Monteiro Alves, de apenas 22 años, fue asesinada el miércoles por su expareja en la joyería donde trabajaba, ubicada en el Shopping Golden Square, en São Bernardo do Campo. El ataque ocurrió frente a compañeros y clientes, dejando en evidencia la persistente amenaza de la violencia de género.

Crónica de un ataque premeditado

El agresor, Cássio Henrique da Silva Zampieri, de 25 años, irrumpió en el local armado con un cuchillo y una réplica de arma de fuego. Según las investigaciones, Zampieri no toleraba que la relación de seis años hubiera terminado en abril pasado, y su agresividad aumentó al enterarse de que Cibelle intentaba rehacer su vida con otra persona.

El hombre mantuvo a la joven como rehén dentro de la tienda, provocando escenas de pánico en el centro comercial. Al llegar las autoridades, el sujeto se negó a entregarse y apuntó a los oficiales con el arma falsa. Para contener la amenaza y poder ingresar al local, la policía tuvo que dispararle en la pierna. Al entrar, encontraron a Cibelle con una herida mortal en el cuello; la joven falleció en el lugar.

El fracaso de la protección legal

El caso ha despertado una profunda indignación debido a que la víctima había hecho todo lo que dicta la ley. Había registrado múltiples denuncias por violencia doméstica y acoso. Contaba con una medida de protección de urgencia vigente, la cual prohibía legalmente al agresor acercarse a ella.

"Ella ya tenía registros anteriores y una orden de restricción que él simplemente ignoró", confirmaron fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública.

Estado del agresor y acciones legales

Zampieri fue trasladado bajo custodia al Hospital Mário Covas, donde permanece en estado estable. Una vez reciba el alta, será trasladado a un Centro de Detención Provisoria y enfrentará cargos por feminicidio, un delito que, bajo la legislación brasileña, conlleva las penas más severas del código penal.

El centro comercial y la empresa joyera Vivara lamentaron el suceso en comunicados oficiales, ofreciendo apoyo psicológico a los empleados sobrevivientes que presenciaron el ataque desde el almacén y el baño de la tienda, donde se ocultaron para salvar sus vidas.

