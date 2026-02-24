Joven de 23 años es hallada sin vida en El Alto; su pareja fue aprehendida

La Policía investiga la muerte de una joven de 23 años, hallada sin vida en su domicilio en la zona de Río Seco. El hecho derivó en la aprehensión de su pareja, un hombre de 25 años, mientras se realizan las pericias para establecer las circunstancias del deceso.

“Se conoce de manera preliminar que la persona fue hallada sin vida en el interior de su inmueble y que se habría quitado la vida”, informó el comandante de la Policía Regional de El Alto, Carlos Valencia.

Según el reporte inicial, la mujer fue encontrada con indicios que apuntarían a un posible ahorcamiento. No obstante, las autoridades aclararon que la investigación se encuentra en etapa preliminar.

“Se está realizando la labor investigativa para establecer si se trataría de un caso de homicidio, suicidio o feminicidio. Esto se va a determinar en las siguientes horas”, señaló Valencia.

La autoridad también indicó que la joven atravesaba una situación personal compleja, aspecto que deberá ser corroborado dentro del proceso.

Se aguardan los resultados de la autopsia médico legal y otras pericias para esclarecer lo ocurrido.

