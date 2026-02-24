Gastroenterológico de La Paz no tiene tomógrafo y la atención es limitada por falta de insumos

El director del centro Gastroenterológico Boliviano Japonés de la ciudad de La Paz, Ariel Tapia, confirmó este martes que el tomógrafo del establecimiento se encuentra fuera de funcionamiento desde los primeros días de enero, afectando directamente a pacientes de escasos recursos que llegan desde todas partes del departamento y del país.

“Estamos desde el mes de enero con el tomógrafo que ya no funciona. La situación realmente es preocupante”, lamentó la autoridad médica, al explicar que la paralización del equipo se debe a la falta de un repuesto esencial que no ha podido ser adquirido.

El problema, según detalló, está relacionado con dificultades presupuestarias y la asignación de partidas.

“No podemos hacer uso del presupuesto que se nos ha asignado. De hecho, ha sido reducido y la asignación de partidas ha sido mala, lo cual ha ocasionado que no podamos hacer uso de esos recursos”, sostuvo.

Además, el director advirtió que también existe escasez de insumos y reactivos para otros procedimientos, incluidos estudios de endoscopía.

“No hemos podido realizar las compras de todo lo que significa insumos. Al no poder tener estos insumos, los estudios se están realizando en menor cantidad porque ya tenemos las reservas mínimas”, explicó.

Ante este panorama, dijo que el centro ha optado por restringir la atención a solo emergencias.

Desde la dirección del Instituto se informó que se enviaron varias notas a las instancias correspondientes sin obtener respuesta hasta el momento.

“No hemos tenido una respuesta. Se han enviado varias notas haciendo conocer esta situación, porque realmente es crítica”, lamentó el director.

El médico reiteró el llamado al Servicio Departamental de Salud (SEDES) y a la Gobernación para que se atienda con urgencia la reparación del tomógrafo y la provisión de insumos y reactivos.

