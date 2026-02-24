¿Cómo acceder al subsidio prenatal y de lactancia? Pasos y documentos para el registro

El subsidio prenatal y de lactancia que distribuye el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) es un derecho para trabajadoras aseguradas o esposas de trabajadores afiliados a un Ente Gestor de Salud (Caja).

El beneficio se otorga desde el quinto mes de embarazo hasta el primer año de vida del bebé e incluye paquetes alimentarios que deben entregarse en buen estado y sin sustituciones.

Aquí te explicamos cómo acceder sin complicaciones.

Requisitos básicos para el registro y recojo

Las beneficiarias deben presentar:

Carnet de identidad original vigente y fotocopia.

Empadronamiento con huella digital (solo la primera vez).

Estar afiliada o ser beneficiaria de un trabajador asegurado en una Caja de Salud.

Si otra persona recogerá el paquete, debe presentar poder notariado (según corresponda al tipo de subsidio).

Paso a paso para acceder

Verifica tu afiliación en la Caja de Salud.

Es indispensable que el seguro esté vigente. Registro en el sistema SEDEM.

La empresa realiza el registro mensual de los datos y la asignación del subsidio. Acude al punto de distribución.

El recojo se realiza en las agencias distribuidoras autorizadas.

Procedimientos según tipo de subsidio

Subsidio Prenatal y de Lactancia

La beneficiaria debe presentar:

Carnet de identidad original vigente.

Si es la primera vez, realizar empadronamiento con huella digital y entregar fotocopia del carnet.

En caso excepcional, podrá autorizar a otra persona mediante poder notariado original.

Subsidio Universal Prenatal por la Vida

Para este beneficio se requiere:

Carnet de identidad original vigente.

Empadronamiento con huella digital (si es primera vez).

Si otra persona recoge el paquete: Fotocopia del carnet de la beneficiaria con autorización escrita. Carnet original y fotocopia de la persona autorizada. Carnet original de la beneficiaria.



Madres con estado delicado de salud o madres diversas

Además de los requisitos generales, deben presentar una autorización emitida por la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS).

Este trámite se realiza por única vez y permite el recojo de paquetes especiales.

Un derecho que protege a madres y bebés

El subsidio busca garantizar la nutrición y bienestar durante el embarazo y el primer año de vida del bebé.

La recomendación es verificar con anticipación la afiliación, llevar la documentación completa y revisar que el paquete sea entregado en óptimas condiciones.

