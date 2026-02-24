¡Evita filas! Paso a paso: Así puedes acceder al nuevo certificado digital de cédula de identidad en Bolivia

El Servicio General de Identificación Personal (Segip) habilitó la versión digital del certificado de cédula de identidad para ciudadanos bolivianos y extranjeros. El documento cuenta con la misma validez jurídica que el certificado físico y ahora puede recibirse directamente en el correo electrónico del solicitante.

¿Cuánto cuesta?

El trámite tiene un costo diferenciado:

Bs 10 para ciudadanos bolivianos.

Bs 20 para ciudadanos extranjeros.

El pago puede realizarse en la misma oficina del Segip mediante banca móvil o a través de depósito físico en el Banco Unión, en la cuenta de recaudaciones bajo el concepto “Certificación de Datos”, especificando si se trata de un ciudadano nacional o extranjero.

Paso a paso: cómo tramitar el certificado digital

Acudir a una oficina operativa del Segip.

Tener actualizado el registro biométrico.

Habilitar un correo electrónico activo.

Realizar el pago correspondiente (Bs 10 o Bs 20).

Una vez completados estos requisitos, el certificado digital se envía automáticamente al correo electrónico del solicitante.

Con este sistema, el ciudadano evita filas y tiempos prolongados de espera, ya que puede portar y reimprimir el documento directamente desde su correo.

Seguridad y verificación

El Segip informó que el certificado digital incorpora un código único de validación y tecnología QR, lo que permite a autoridades y entidades privadas verificar su autenticidad de manera inmediata y reduce el riesgo de falsificaciones.

Desde el Ministerio de Gobierno destacaron que esta medida forma parte del proceso de digitalización del Estado, orientado a desburocratizar trámites y facilitar el acceso a documentos oficiales con respaldo electrónico legal.

Con esta implementación, el Segip apuesta por modernizar los servicios de identificación y simplificar el acceso a documentos esenciales para la ciudadanía.

