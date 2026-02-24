¡Evita filas! Paso a paso: Así puedes acceder al nuevo certificado digital de cédula de identidad en Bolivia

Con este sistema, el ciudadano evita filas y tiempos prolongados de espera, ya que puede portar y reimprimir el documento directamente desde su correo.
24/02/2026 11:54
Escuchar esta nota
El Servicio General de Identificación Personal (Segip) habilitó la versión digital del certificado de cédula de identidad para ciudadanos bolivianos y extranjeros. El documento cuenta con la misma validez jurídica que el certificado físico y ahora puede recibirse directamente en el correo electrónico del solicitante.
¿Cuánto cuesta?
El trámite tiene un costo diferenciado:
Bs 10 para ciudadanos bolivianos.
Bs 20 para ciudadanos extranjeros.
El pago puede realizarse en la misma oficina del Segip mediante banca móvil o a través de depósito físico en el Banco Unión, en la cuenta de recaudaciones bajo el concepto “Certificación de Datos”, especificando si se trata de un ciudadano nacional o extranjero.
Paso a paso: cómo tramitar el certificado digital
Acudir a una oficina operativa del Segip.
Tener actualizado el registro biométrico.
Habilitar un correo electrónico activo.
Realizar el pago correspondiente (Bs 10 o Bs 20).
Una vez completados estos requisitos, el certificado digital se envía automáticamente al correo electrónico del solicitante.
Con este sistema, el ciudadano evita filas y tiempos prolongados de espera, ya que puede portar y reimprimir el documento directamente desde su correo.
Seguridad y verificación
El Segip informó que el certificado digital incorpora un código único de validación y tecnología QR, lo que permite a autoridades y entidades privadas verificar su autenticidad de manera inmediata y reduce el riesgo de falsificaciones.
Desde el Ministerio de Gobierno destacaron que esta medida forma parte del proceso de digitalización del Estado, orientado a desburocratizar trámites y facilitar el acceso a documentos oficiales con respaldo electrónico legal.
Con esta implementación, el Segip apuesta por modernizar los servicios de identificación y simplificar el acceso a documentos esenciales para la ciudadanía.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30