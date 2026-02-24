Analista: "México enfrenta una tensa calma tras muerte de El Mencho"

Tras la muerte de Nemesio “El Mencho” Sequera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, México vivió horas de violencia extrema que dejaron al menos 25 guardias nacionales y 30 presuntos delincuentes muertos.

El operativo de seguridad que terminó con la vida del narcotraficante también hirió a dos de sus escoltas, quienes fallecieron en el traslado. La caída de El Mencho desató ataques simultáneos en 20 estados, con narcobloqueos, incendios y disturbios en aeropuertos y calles, generando pánico entre la población.

El consultor y analista político mexicano David Saucedo, quien explicó la situación actual señaló: “Se vive una tensa calma en México después de que el día de ayer se presentaron varios actos de narcoterrorismo en distintos estados del país en donde hay una presencia importante de células del cártel Jalisco. Alrededor de 20 o 22 estados aproximadamente se presentaron este tipo de eventos”.

Según Saucedo, la violencia incluyó ataques coordinados que buscaban imponer un costo económico al gobierno y erosionar la credibilidad de las autoridades.

“La ciudadanía pudo constatar que, midiendo la capacidad del cártel Jalisco contra las capacidades del Estado mexicano, el cártel impuso sus condiciones y fue superior a las capacidades del gobierno de México”.

El analista planteó dos escenarios posibles tras la muerte del Mencho. Por un lado, podría haber un acuerdo interno del cártel Jalisco para no confrontar ni al gobierno ni a otros grupos criminales, como ocurrió con Sinaloa tras la captura de El Chapo Guzmán. Por otro, las facciones podrían optar por una guerra interna abierta.

Sobre la estrategia del operativo, Saucedo destacó la posible cooperación internacional: “No me sorprendería que más adelante sepamos que en el operativo participaron tropas estadounidenses o agentes de la DEA y FBI, aunque de manera encubierta y con acuerdo entre ambos gobiernos”.

Actualmente, México vive una tensa calma, pero el peligro persiste. Saucedo advirtió que el cártel podría estar acumulando armas para futuros enfrentamientos.

