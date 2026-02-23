¿Cómo detectar y tratar la depresión? Una experta explica señales y la importancia de buscar ayuda

La depresión es un trastorno que afecta al 5,7% de los adultos a nivel mundial y también impacta con fuerza a los adolescentes. Según la psicóloga y terapeuta familiar Camila Briseida Isaías García, de cada 10 adolescentes, al menos 8 presentan síntomas relacionados con depresión, aunque muchos no buscan apoyo por miedo a la estigmatización o porque sienten que no serán comprendidos.

La especialista aclara que la depresión no es solo “estar triste”, sino un proceso neurológico que implica cambios en el cerebro. Para diagnosticar una depresión mayor, se deben presentar al menos cinco de nueve síntomas durante un periodo mínimo de dos semanas.

Entre las principales señales están:

Estado de ánimo deprimido constante o sensación de vacío.

Insomnio o exceso de sueño (hipersomnia).

Fatiga o cansancio excesivo.

Sentimientos de culpa desproporcionados o inutilidad.

Pensamientos repetitivos negativos.

Pensamientos de muerte o suicidio.

Anhedonia, es decir, pérdida de interés o placer en actividades que antes resultaban agradables.

La psicóloga advierte que si estos síntomas se mantienen por más de dos semanas y afectan la vida diaria, es fundamental hablar del tema y buscar ayuda profesional.

Isaías enfatiza que no se debe invalidar las emociones de quien atraviesa este proceso. Minimizar lo que siente o decirle que “ya pasará” puede impedir que la persona se abra y pida apoyo.

“No es falta de voluntad, es un problema neurológico”, remarcó.

El tratamiento puede incluir terapia psicológica, atención psiquiátrica y, en algunos casos, medicación. También es clave fortalecer la red de apoyo con familia, amigos y entornos laborales, acotó.

La especialista recuerda que algunas personas pueden parecer sociables y decir que todo está bien, pero por dentro estar luchando en silencio. Por ello, el entorno cercano debe estar atento a cambios como el aislamiento o la pérdida de interés en actividades habituales.



